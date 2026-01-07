Un passo falso inaspettato e una domanda che sorge. Ora il Napoli deve guardare avanti o indietro?

Un primo tempo da dimenticare. Un secondo tempo da squadra che vuole a tutti i costi i tre punti. Risultato? Un pareggio che sa fortemente di passo falso per il Napoli, a maggior ragione dopo i successi di ieri di Roma e Juventus ed in attesa delle sfide di Inter (stasera) e Milan (domani).

Al Maradona nel primo tempo va in scena l'Hellas Verona show, con la meravigliosa rete di Frese a fare da doccia fredda e il raddoppio di Gift Orban su rigore a renderla gelata. Il Napoli in quei minuti aveva le sembianze di un pugile suonato, con Antonio Conte che evidentemente ha saputo toccare i tasti giusti (immaginiamo i toni…) negli spogliatoi all'intervallo. Perché il Napoli nel secondo tempo ha giocato eccome. Trovando la rete con McTominay e poi il pareggio con Di Lorenzo, nel mezzo anche due gol annullati a Hojlund e allo scozzese.

Un forcing che non è bastato per i 3 punti, con la classifica che ora rischia di allungarsi e di risucchiare il Napoli in un vortice di squadre particolarmente in forma. Perché lì sotto, due punti più in giù, spingono la Roma e la Juventus, col Como ancora a margine di sicurezza. Ma la domanda ora è lecita. Aspettando i risultati di Inter e Milan, questo Napoli deve guardarsi le spalle o continuare a dare la caccia a chi gli sta davanti?