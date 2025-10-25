Lecce, a Udine a caccia di punti. Nuovo Quotidiano di Puglia: "Con 2mila tifosi al seguito"
"Lecce, a Udine a caccia di punti. Con 2mila tifosi al seguito" scrive il Nuovo Quotidiano di Puglia in vista del match salvezza tra Udinese e Lecce. Entrambe reduce da un pareggio, le due formazioni guidate da Runjiac e Di Francesco si sfidano per proseguire la loro rincorsa alla salvezza.
I salentini attualmente si trovano al sedicesimo posto in classifica, a quota sei punti: sono solo tre punti di differenza con i friulani. Il Lecce avrà il supporto di circa 2 mila tifosi in terra friulana.
