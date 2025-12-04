Ufficiale Un rinnovo in casa Sassuolo: Zacchi ha prolungato il suo contratto fino al 2029

Il Sassuolo ha deciso di rinnovare il contratto del portiere Gioele Zacchi fino al 2029. Di seguito il comunicato pubblicato dai neroverdi sul sito ufficiale del club:

"L’U.S. Sassuolo Calcio è lieta di comunicare il prolungamento del contratto di Gioele Zacchi fino al 30 giugno 2029. Cresciuto nel settore giovanile neroverde, il portiere classe 2003 continuerà a difendere i colori del Sassuolo per altre quattro stagioni. Dopo le esperienze in prestito alla Giana Erminio e al Latina, Zacchi è rientrato in estate diventando parte integrante della prima squadra di mister Grosso. La società augura a Gioele un grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera in neroverde".

Queste le parole di Zacchi, che ha espresso tutta la sua soddisfazione per la notizia: "Sono cresciuto qui, sono tanti anni che indosso questa maglia e speravo che la mia avventura in neroverde potesse continuare. Sono molto felice di questo traguardo e ringrazio la società per avermi dato questa grande opportunità".