Flamengo campione del Brasile, anche grazie a ben 7 giocatori ex Serie A

Dopo il successo in Libertadores, il Flamengo si porta a casa anche il campionato brasiliano. Nella notte i rossoneri hanno infatti sconfitto il Ceara 1-0, laureandosi così campioni. La squadra di Filipe Luis porta così a compimento una stagione straordinaria, in cui hanno dato il proprio contributo tantissimi giocatori con un passato più o meno luminoso in Serie A.

Nella sfida di stanotte, quella che ha portato al titolo, erano in campo fra gli altri gli ex Juventus Danilo e Alex Sandro, ma pure l'ex Napoli e Verona Jorginho e l'ex Bologna e Fiorentina Erick Pulgar. Ma in rosa i freschi campioni del Brasile hanno anche l'ex Fiorentina Pedro, attualmente infortunato ma autore di 15 gol complessivi, l'ex Roma Matias Vina e l'ex Milan Emerson Royal.

Un concentrato ricco di ex Serie A insomma, a cui si potrebbero aggiungere anche quei giocatori che hanno iniziato la stagione col club di Rio de Janeiro salvo poi prendere altre strada: fra questi l'esterno della Roma Wesley ed il trequartista del Pisa Lorran, ma pure il centrocampista Gerson (oggi allo Zenit ma con un passato italiano fra Roma e Fiorentina) e Carlos Alcaraz, centrocampista argentino meteora alla Juventus che dopo alcuni mesi nel club brasiliano si è trasferito all'Everton in Inghilterra.