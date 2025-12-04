Video Il Liverpool ringrazia Chiesa contro il Sunderland. Il video del clamoroso salvataggio decisivo al 93'

Dopo la vittoria di domenica scorsa in casa del West Ham, il Liverpool pensava di aver voltato pagina. Ma nel turno infrasettimanale di Premier League (il 14esimo, ndr), il match di Anfield Road contro il Sunderland ha fatto riemergere tutte le difficoltà recenti palesate sia in campionato che in Champions League. Gli ospiti sono passati in vantaggio a metà ripresa, con Talbi che ha sfruttato un errore in disimpegno di Van Dijk. Il pareggio dei Reds è arrivato a 10' dalla fine su tiro di Wirtz, anche se il gol è stato attribuito come autorete a Mukiele.

Così, se la classifica dei Reds guidati da Arne Slot resta ancora deficitaria, una buona notizia (un'altra, per la verità) arriva ancora da Federico Chiesa. Entrato all'86' al posto di Isak, è stato grazie ad un suo intervento difensivo clamoroso (e provvidenziale) sulla linea di porta in pieno recupero (93') ad evitare un'altra sconfitta al Liverpool.

Ecco il video con gli highlights della gara e l'intervento di Chiesa al 93'!

Le parole di Slot a fine gara: "Sì, penso che negli ultimi minuti di partita siamo andati vicini, secondo me, al 2-1 - ha sottolineato l'allenatore - perché abbiamo sfruttato alcuni calci piazzati ed eravamo costantemente nei pressi della loro area. Non riuscivano più a uscire da quella situazione. Ma poi, da uno di quei calci piazzati, abbiamo portato palla in area e il loro portiere l'ha intercettata. Io ho alzato lo sguardo e ho visto un loro giocatore completamente libero sulla linea di metà campo. La cosa positiva di Fede è che avrebbe potuto pensare: 'Ah, non c'è più niente da fare, sono così lontano dalla situazione'. Ma ha continuato a scattare, Alisson lo ha spostato verso l'esterno e di conseguenza Fede ha potuto salvare la palla sulla linea. Che credo fosse il minimo che meritavamo stasera e il minimo che meritava anche il suo gesto. Voglio dire, il pareggio era il minimo che meritavamo stasera".