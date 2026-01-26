Nzola per Cheddira e poi anche basta così. L'ultima settimana di mercato del Sassuolo

Il Sassuolo, forte anche di una buona partenza che ha permesso alla squadra di sistemarsi sin da subito in zone piuttosto comode della classifica in Serie A, non ha ancora completato nemmeno un acquisto in questo calciomercato. E potrebbe limitarsi a perfezionarne giusto uno, per colmare una parzialissima lacuna della rosa che è venuta a crearsi a causa di un precedente trasferimento nel frattempo annullato.

Il riferimento è a Cheddira, che dopo aver trascorso i primi mesi della stagione al Sassuolo in prestito dal Napoli, ed aver segnato un gol in campionato nel poco spazio che gli è stato dato da Grosso, ha salutato i neroverdi e l'Emilia Romagna per trovare la sua nuova casa a Lecce, dove si ricongiunge con Di Francesco dopo l'avventura condivisa in quel di Frosinone due campionati fa.

Al suo posto è già pronto il sostituto, che risponde al nome di M'Bala Nzola. Il Sassuolo pare aver ormai sbaragliato la concorrenza, rappresentata da Cagliari, Genoa e Lecce in Serie A e dallo Spezia in B, per aggiudicarsi il centravanti angolano, messo alla porta pubblicamente dal suo attuale allenatore Gilardino dopo l'ultima partita del 2025. I neroverdi dovrebbero rilevare il giocatore dal Pisa alle medesime condizioni concordate con la Fiorentina, quindi in prestito con diritto di riscatto. Manca di fatto solo l'ultimo ok dei viola.

Da non sottovalutare poi chi invece non è partito. E in questo senso il nome è quello di Tarik Muharemovic. Respinti gli approcci dell'Inter, almeno per adesso, così come le sirene dalla Premier League. Al massimo se ne riparlerà in estate.

ACQUISTI

/

CESSIONI

Alessandro Russo (P) (Audace Cerignola) PRE

Walid Cheddira (A) (Napoli) FP

