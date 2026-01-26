Il Genoa resiste per Ekhator e cerca un rinforzo in ogni reparto: il punto a -7 dal gong
Resistere alle sirene internazionali per Jeff Ekhator. È questa, a una settimana dalla fine del mercato invernale, una delle priorità per il Genoa, che ha ricevuto un’offerta dal Benfica per il promettente attaccante dell’Under 21. No secco dei liguri, che in uscita valutano invece la cessione di Thorsby (più probabile che però il Palermo aspetti giugno), e non è da escludere che il club portoghese torni all’assalto.
In entrata, manca una punta: il nome caldo è quello di Cedric Bakambu, occhio anche a Dani Birligea, romeno come patron Dan Sucu. A centrocampo piace sempre Casseres, resta in piedi anche l’idea che porta a Sabiri, in uscita dalla Fiorentina, mentre Dagasso è andato in B, al Pescara. Tentativo con il Napoli per Obaretin in difesa.
Di seguito tutte le trattative del Genoa già ufficiali in questo calciomercato di gennaio 2026.
ACQUISTI
Tommaso Baldanzi (A) (Roma) PRE
Nils Zätterström (D) (Sheffield United) PRE
Justin Bijlow (P) (Feyenoord Rotterdam) DEF
CESSIONI
Seydou Fini (A) (Frosinone) PRE
Lorenzo Venturino (A) (Roma) PRE
Edoardo Meconi (D) (Pergolettese) PRE
Tommaso Pittino (D) (Dolomiti Bellunesi) PRE
Nicolae Stanciu (C) SVI
David Ankeye (A) (Krasava ENY) PRE
Franz Stolz (P) (Grazer) PRE
Valentín Carboni (C) (Inter) FP
Come leggere la tabella di TMW
(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato