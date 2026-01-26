Situazione Camarda, si va verso la permanenza al Lecce. Anche per ragioni economiche

Francesco Camarda completerà la stagione 2025/26 da giocatore del Lecce. L'attaccante, di proprietà del Milan, si è trasferito la scorsa estate in Salento per maturare esperienza e giocare con maggiore continuità. Tuttavia di recente ha rimediato un infortunio piuttosto serio alla spalla, al punto che sarà costretto all'intervento chirurgico.

Da qui si era pensato a riportare il giocatore al Milan, tuttavia il Lecce ha spinto per la permanenza di Camarda per poterlo avere a disposizione per il rush finale, ma anche per questioni economiche: da accordi siglati la scorsa estate il Lecce ha la possibilità di riscattare il giocatore col Milan che ha la clausola di contro-riscatto. Il che permetterebbe ai salentini di guadagnare circa un milione da questa operazione. Per questo motivo, riporta gazzetta.it, i due club dovrebbero lasciare la situazione così com'è. Camarda tornerà a Milano per curarsi, ma di fatto resterà ancora un giocatore del Lecce e nel caso dovesse recuperare prima della fine della stagione potrà essere a disposizione del tecnico salentino.