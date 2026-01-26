Verona-Udinese, le formazioni ufficiali: Sarr con Orban, Atta a supporto di Davis

Alle 20.45 si chiude la 22esima giornata di Serie A: l'Hellas Verona ospita l'Udinese allo stadio Bentegodi. I gialloblu sono in piena emergenza fra giocatori infortunati e altri partiti sul mercato (Giovane e Unai Nunez). Paolo Zanetti schiera la coppia Sarr-Orban in avanti, ovvero gli unici giocatori che ha a disposizione. Dietro confermato il giovane Slotsager insieme a Nelsson ed Ebosse. In mediana Serdar, Gagliardini e Bernede, con Lirola e Bradaric sulle due fasce.

Runjaic schiera Atta dietro a Davis in attacco, con Zanoli ed Ekkelenkam sulle due fasce. In mezzo Miller e Karlstrom nel 4-4-1-1 bianconero. Vediamo di seguito le scelte dei due allenatori.

Verona-Udinese, le formazioni ufficiali:

HELLAS VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban

A disposizione: Montipò, Toniolo, Oyegoke, Kastanos, Harroui, Niasse, Isaac, Fallou, De Battisti, Al Musrati, Vermesan

Allenatore: Paolo Zanetti.

UDINESE (4-4-1-1): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet, Zemura; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp; Atta; Davis.

A disposizione: Nunziante, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bayo, Ehizibue, Arizala, Kabasele, Camara

Allenatore: Kosta Runjaic

Arbitro: Gianluca Manganiello (Sez. AIA di Pinerolo)

Assistenti: Alessandro Lo Cicero (Sez. AIA di Brescia), Mattia Politi (Sez. AIA di Lecce)