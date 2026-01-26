Ufficiale
Monopoli, c'è il rinnovo di Valenti: il terzino ha firmato fino al 2028
Bruno Valenti e il Monopoli, avanti insieme. Come fa sapere il club pugliese con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il terzino classe 2002 ha rinnovato il proprio contratto fino al 2028. Di seguito la nota ufficiale del club:
"La SS Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Bruno Valenti per il rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2028.
Per l’esterno destro nato a Rosario in Argentina, classe 2002, arrivato a Monopoli nell’estate del 2024, già 44 presenze (41 in campionato, 2 nei playoff e 1 in coppa), 1 gol e 3 assist con il Gabbiano".
