Antonio Conte tornerà alla Juventus? Nei prossimi giorni se ne parlerà sicuramente, dato che il diretto interessato, nel corso di un'intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, ha chiaramente fatto capire che prima o poi voglia rientrare in bianconero, se ce ne sarà la possibilità. Non solo futuro, però: dalle anticipazioni circolate sull'intervista, emergono anche degli aneddoti legati al passato.

Uno in particolare, legato al fatto che potesse diventare allenatore della Juventus già nel 2009, dopo il passaggio al Bari. "Dopo Bari potevo diventare l'allenatore della Juventus, avevo parlato con Castagnini e Secco più volte. C'era Ranieri sulla panchina della Juventus, poi lo mandano via e prendono Ferrara", ha raccontato. E allora, perché non se ne è fatto nulla? Dalle sue parole emerge che la colpa fu... del brasiliano Diego.

Conte e l'aneddoto sul passato

Ecco di seguito il racconto di Conte: "Loro sapevano che avrei fatto il 4-2-4 , avendo Amauri, Iaquinta, Trezeguet e Del Piero dissi che eravamo a posto davanti, che dovevamo prendere esterni. Non so perché presero Diego dal Werder Brema. Mi chiamarono, quel giorno c'era la finale di Champions United-Barcellona a Roma, mi dissero che dovevo andare allo stadio per dare delle rassicurazioni. Io vado, entro da allenatore della Juventus, finisce la partita e mi dicono che dobbiamo discutere. Mi chiedono come volevo giocare e io ripeto 4-2-4. Al che mi chiedono dove avrei messo Diego. Dissi attaccante a fianco alla punta, ma loro dissero che lui voleva fare il 4-3-1-2. Pensate alla mia follia, che fa capire come io sia una persona dritta che non scende a compromessi. Un altro avrebbe firmato, passando dal Bari alla Juventus... Lui mi dice questo, io forte delle mie convinzioni e idee, del fatto che non voglio promettere qualcosa che non darò mai dissi: "Se il giocatore deve decidere come dobbiamo giocare noi, non sono l'allenatore giusto per voi". Esco di lì e non ero più l'allenatore della Juventus…".