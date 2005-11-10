Antonio Conte allo scoperto: il tecnico, attualmente libero sul mercato degli allenatori, parla apertamente dell'intenzione di tornare prima o poi alla Juventus. Parlando a Cronache di Spogliatoio, Conte ha spiegato che "prima o poi il cerchio si dovrà chiudere", entrando nel dettaglio sui motivi per cui non sia ancora successo e su quando è stato vicino a farlo.

Le altre volte in cui Conte è stato vicino a tornare alla Juve

Queste le parole di Conte sulle altre volte in cui è stato vicino ai bianconeri: "Ci sono stati in passato dei momenti in cui ci saremmo potuti riunire", ha detto. Per poi specificare che ci sono state due situazioni in particolare: "Una quando la Juventus decide di prendere Maurizio Sarri, io ero libero e infatti poi vado all'Inter. La seconda volta che ero libero quando arriva Giuntoli, che poi prende Thiago Motta e io vado a Napoli".

Conte e l'aneddoto sul passato

"Dopo Bari potevo diventare l'allenatore della Juventus, avevo parlato con Castagnini e Secco più volte. C'era Ranieri sulla panchina della Juventus, poi lo mandano via e prendono Ferrara. Loro sapevano che avrei fatto il 4-2-4 , avendo Amauri, Iaquinta, Trezeguet e Del Piero dissi che eravamo a posto davanti, che dovevamo prendere esterni. Non so perché presero Diego dal Werder Brema. Mi chiamarono, quel giorno c'era la finale di Champions United-Barcellona a Roma, mi dissero che dovevo andare allo stadio per dare delle rassicurazioni. Io vado, entro da allenatore della Juventus, finisce la partita e mi dicono che dobbiamo discutere. Mi chiedono come volevo giocare e io ripeto 4-2-4. Al che mi chiedono dove avrei messo Diego. Dissi attaccante a fianco alla punta, ma loro dissero che lui voleva fare il 4-3-1-2. Pensa la mia follia, che fa capire come io sia una persona dritta che non scende a compromessi. Un altro avrebbe firmato, passando dal Bari alla Juventus... Lui mi dice questo, io forte delle mie convinzioni e idee, del fatto che non voglio promettere qualcosa che non darò mai dissi: "Se il giocatore deve decidere come dobbiamo giocare noi, non sono l'allenatore giusto per voi". Esco di lì e non ero più l'allenatore della Juventus…".