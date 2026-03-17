Quella squadra di B che mangia allenatori ed è l'incubo dei rigoristi

Quella gialloblù è squadra che detiene il record di allenatori mangiati e rappresenta un vero incubo per i rigoristi.

Perché dopo 30 giornate il Frosinone ha prodotto ben 3 cambi sulle panchine di questa cadetteria: a Cesena, nella Genova blucerchiata, a Bari. Non solo. Il suo portiere, Lorenzo Palmisani, ha affrontato 5 penalty nel torneo in svolgimento e dopo aver incassato gol da Merkaj al quarto turno ne ha sventati 2 e visti altri 2 non centrare la porta.

Queste le premesse al turno infrasettimanale, nel quale i ciociari riceveranno la visita di un Bari guidato dall’ex Moreno Longo.

Fra cadetteria e Serie C ammontano a 10 i precedenti nel Lazio. La bilancia di questi match racconta di 5 vittorie gialloblù, 3 segni X, 2 successi biancorossi, 13 gol fatti dai padroni di casa contro 9 reti marcate dagli ospiti.

Curiosamente i Galletti hanno conquistato l’intera posta in palio nel primo, in C, e ultimo, in B, faccia a faccia. Nel 1966-1967 fu 0-1 con Cicogna a rete al 57’. Nel 2024-2024 ecco uno 0-3 per via dei centri di Maita al 45’, Dorval al 53’, Favilli al 65’.

All’andata, al San Nicola, fu 2-3 per i Canarini con tutte le marcature nella prima frazione di gioco: Raimondo al 12’, Verreth al 21’, Bracaglia al 27’, Ghedjemis al 42’, Castrovilli nel recupero prima dell’intervallo.

Come arrivano a questo appuntamenti i due club?

Frosinone terzo con 59 punti (16V – 11X – 3P con 57GF e 30GS), di cui 28 allo Stirpe (8V – 4X – 2P con 29GF e 13GS). Imbattuto da 7 giornate, però con 4 pareggi. Bari che rincorre da quota 31 (7V – 10X – 13P con 29GF e 45GS), ma soltanto 11 lontano da casa (2V – 5X – 8P con 11GF e 27GS). Negli ultimi 5 turni soltanto 3 squadre hanno fatto meglio dei pugliesi: Monza, Venezia e Catanzaro.

PS: mai Frosinone-Bari era stata giocata nel girone di ritorno di un campionato.

CONFRONTI DIRETTI A FROSINONE (SERIE B E SERIE C)

10 incontri disputati

5 vittorie Frosinone

3 pareggi

2 vittorie Bari

13 gol fatti Frosinone

9 gol fatti Bari

PRIMA SFIDA A FROSINONE IN CAMPIONATO

Frosinone-Bari 0-1, 7° giornata 1966/1967

ULTIMA SFIDA A FROSINONE IN CAMPIONATO

Frosinone-Bari 0-3, 6° giornata 2024/2025