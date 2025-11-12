Under 21, Vavassori: "Sto vivendo un sogno". Zeroli: "Ho sentito Camarda e Bartesaghi"

Dopodomani è in programma Polonia-Italia Under21. Una sfida decisiva per la qualificazione al prossimo Europeo di categoria, con entrambe le squadre appaiate a 12 punti.

Oggi però è tempo di presentazioni. La prima è Dominic Vavassori, dell'Atalanta Under 23. "La prima convocazione è stato un momento bellissimo. Star qui è fantastico, lo sognavo fin da bambino, sto vivendo un sogno. Nel gruppo ci sono tanti amici ci conoscevamo dalle altre giovanili. Avevo sentito Marco Palestra, con cui ho giocato all’Atalanta. A me ha chiesto di attaccare la profondità, saltare l’uomo e creare più situazioni da gol possibili. E, in fase di non possesso, di recuperare subito la palla, perché il primo pressing deve arrivare da noi attaccanti”.

Poi c'è stato Kevin Zeroli, del Monza. La mia è stata una chiamata all’ultimo (perché prima inserito con l'Under20 ndr), ma sto cercando di farmi trovare pronto. Ci stiamo inserendo molto bene in un gruppo già molto solido, nel quale c’è entusiasmo per far bene. Ho sentito Camarda e Bartesaghi con cui ho giocato al Milan, prima di venire qui. Il mister ci ha accolto con entusiasmo, seguiamo le sue indicazioni, vuole una squadra che attacchi lo spazio, per quanto mi riguardo vuole una mezzala che si inserisca per far gol”.