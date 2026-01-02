United, Amorim avverte Roma e Napoli: "Nessun giocatore mi ha chiesto la cessione"

A due giorni dalla sfida di campionato tra il Leeds e il Manchester United, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei Red Devils Ruben Amorim. Queste le sue parole, iniziando dagli avversari: "Ho sentito dire che è un grande derby, un grande ambiente, una grande rivalità. So che significa molto per i tifosi. Gli infortunati? Non credo che nessuno guarirà" ha ammesso l'allenatore portoghese, che dunque dovrebbe fare a meno di Matthijs de Ligt, Harry Maguire, Kobbie Mainoo, Mason Mount e Bruno Fernandes.

Sul mercato in entrata, Amorim ha poi dichiarato: "La sessione di calciomercato non cambierà la nostra squadra in modo profondo. Non stiamo parlando di cambiamenti nella rosa. Siamo vicini alla qualificazione alla Champions League e dobbiamo concentrarci sulla prossima partita".

Infine, Amorim ha parlato anche delle eventuali uscite, visto che due dei suoi giocatori, Mainoo e Zirkzee, sono da tempo nel mirino di Napoli e Roma. Alla domanda se i due avessero chiesto la cessione, però, l'allenatore ha dichiarato: "No, nessuno l'ha chiesto. Non mi aspetto che vengano da me a chiedermela".