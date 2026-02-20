Uno-due micidiale del Sassuolo: Berardi fa 2-0 su calcio di rigore con il Verona
Raddoppio immediato del Sassuolo contro il Verona: dopo il vantaggio siglato da Pinamonti, ecco il bis firmato da Berardi già al 44' su calcio di rigore. Fallo di Niasse su Berardi, lo stesso attaccante si incarica della battuta: tiro parato da Montipò, sulla respinta lo stesso Berardi fa centro.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La mancata squalifica di Fabregas è una vergogna e dà vita a un precedente pericolosissimo. La "mano" di La Penna dietro al disastro europeo di Inter e Juventus: la guerra dialettica ha distolto l'attenzione dal campo. E questi sono i risultati
