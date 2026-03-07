TMW
"Uomo di m***a": Cuadrado, insulti e fischi dai tifosi della Juventus allo Stadium
Al 60' della sfida fra Juventus e Pisa è il momento di Juan Cuadrado: l'esterno colombiano è subentrato a Mehdi Leris fra le fila dei toscani. Fischi assordanti da parte dello Stadium, che si ripetono ad ogni tocco di palla del giocatore. "Uomo di m...", il coro che si è sentito dalla curva bianconera, che evidentemente non gli ha perdonato in particolare il trasferimento all'Inter.
