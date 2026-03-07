Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Modena-Cesena 0-0, le pagelle: Shpendi isolato, Gerli sfortunato

© foto di Federico Serra
Oggi alle 21:38Serie B
Pietro Celeste

Risultato finale: Modena-Cesena 0-0

MODENA

Chichizola 6 - Un continuo sbadiglio. Oggi al suo posto ci sarebbe potuto essere chiunque.

Tonoli 6,5 - E' l'arma in più nelle trame in avanti dei suoi. Dietro non c'è bisogno, per cui aiuta a occupare l'area avversaria on maniera insistente.

Adorni 6 - Tiene a bada Shpendi non facendogli mai visionare la porta. E' sempre l'iniziatore del possesso, affidato costantemente ai suoi.

Dellavalle 6 - Poco occupato, ma comunque risponde presente quando chiamato in causa, con un paio di anticipi.

Zampano 6 - Spinge sulla fascia destra seppur in maniera flebile. Arriva sul fondo, poi gli manca qualcosa.

Massolin 6 - Danza con le sue lunghe leve. Si destreggia con la solita eleganza, ma nel momento clou non incide.

Gerli 6,5 - Detta i tempi avendo sempre il pallone tra i piedi. In una gara bloccata in lungo e in largo centra il palo dalla distanza nell'unico sussulto.

Santoro 6 - S'incunea cercando di squilibrare la difesa cesenate. Prova a far male a Klinsmann ma il pallone non gira quanto sperato.

Zanimacchia 6 - Pendolino sulla corsia mancina, costringendo al ripiego continuo di Ciervo. Mette al centro un paio di palloni a metà strada.

Ambrosino 6 - Vivace nelle prime battute, poi, complice la difesa arroccata del Cesena, le occasioni sono con il contagocce e viene accerchiato. Dal 65' Gliozzi 5,5 - Se un cambio porta spunti, il suo non pare portare gli stessi benefici.

De Luca 5,5 - Arruffone. Fisicamente non riesce a spostare gli equilibri, non viene servito a suo piacimento con i palloni alti. Dal 65' Mendes 6 - Entra e sporca i guanti in maniera seria a Klinsmann, tentando poi il gesto acrobatico poco dopo.

Andrea Sottil 6 - Il suo Modena fa la gara e detiene il possesso per l'intera gara, ma si deve accontentare di un punto, che non guasta a nessuno.

CESENA

Klinsmann 6 - Impegnato da Mendes, al quale vieta la gioia alzando il muro da distanza ravvicinata.

Ciofi 6 - Guardingo sull'uomo usando l'esperienza per evitare una ricezione pulita ad Ambrosino.

Zaro 6,5 - Regge il muro difensivo sventando qualsiasi minaccia. Provvidenziale nel rimediare agli errori dei compagni ed efficace negli interventi.

Piacentini 6 - E' vigile su De Luca non concedendogli l'appoggio, aiuta a tenere in piedi la baracca difensiva portando a casa un punto importante.

Ciervo 5,5 - I suoi non riescono a mettere il muso oltre la metacampo, le poche volte in cui ci riescono, però, lui presenzia. Dietro patisce la corsa di Zanimacchia, che spinge decisamente di più. Dal 65' Guidi 6 - Inserito per aggiungere forze fresche, fa il suo.

Francesconi 6 - Dinanzi a sè a Massolin: lo limita pedinandolo in ogni dove. Non si avventura in transizioni offensiva, d'altronde come qualsiasi suo compagno.

Castagnetti 5,5 - Il Modena tiene la palla, il Cesena guarda e questo non rientra nei piani di Castagnetti, la cui prestazione viene meno.

Berti 5,5 - Oggi l'accoppiata Berti-Frabotta non vuole proprio funzionare. Sbaglia tanto, più curato quando c'è da difendere. Dal 75' Bisoli 6 - Cambia l'interprete, non il canovaccio, con la differenza che il pallone praticamente non lo tocca.

Frabotta 5,5 - Scivola a più riprese, andando sempre nella direzione opposta al trasmissione del pallone di Berti. Si lancia in avanti all'inizio, ma viene accompagnato sul fondo.

Cerri 6 - E' rozzo e grezzo ma davanti è l'unico a provare a fare qualcosa. Si crea da sé la conclusione, poi sbilenca. Dal 75' Vrioni 5,5 - Isolato davanti. Paradossalmente emerge più il compagno, stanco, nel finale.

Shpendi 5,5 - Fatica a contenere l'avanzata del braccetto, spesso sganciatosi. Troppo distante dai compagni, un pesce fuor d'acqua.

Michele Mignani 6 - Il suo Cesena certamente non entusiasma, ma all'atto pratico guadagna un punto dopo due sconfitte di fila. Se il suo calcio esposto è questo, però, il finale di stagione non si prospetta dei più vittoriosi.

