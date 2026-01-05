Vanoli può essere (finalmente) orgoglioso dei suoi giocatori dopo la Cremonese: "Bravi ragazzi"

Dopo il successo conquistato nel finale grazie al gol del neoentrato Moise Kean, mister Paolo Vanoli ha voluto condividere la propria soddisfazione anche sui social. L’allenatore della Fiorentina ha celebrato i tre punti su Instagram con un post corredato da alcune immagini della partita e poche parole, essenziali ma cariche di significato, a sottolineare il valore della vittoria: "Bravi ragazzi".

Il retroscena su Kean raccontato da Paolo Vanoli a DAZN

"Kean aveva un accordo da tempo con la società da tempo che non si poteva più rimandare. Il ragazzo è andato e io gli ho detto che per rispetto del gruppo non lo avrei neanche portato in panchina. Dopodiché Dzeko stamani si è fatto male, Kean ha lavorato forte e ho deciso di portarlo in panchina. Non c'è stato nessun caso. È inutile buttare merda su queste situazioni, che già ne abbiamo tanta. E chiariamo: non sarebbe venuto in panchina non perché non era con noi, ma per rispetto del gruppo".