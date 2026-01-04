Vanoli: "Dzeko ko stamani, così ho portato Kean. Cambio di capitano? Non devo giustificarlo"

Ci sono anche giornate positive come queste per la Fiorentina, che è tornata nuovamente a vincere e a sorridere grazie all'1-0 contro la Cremonese. Il tecnico Paolo Vanoli ha parlato in conferenza dopo la gara e ha chiarito così che cosa è successo a Moise Kean in settimana: "Aveva un accordo da tempo con la società da tempo che non si poteva più rimandare. Il ragazzo è andato e io gli ho detto che per rispetto del gruppo non lo avrei neanche portato in panchina. Dopodiché Dzeko stamani si è fatto male, Kean ha lavorato forte e ho deciso di portarlo in panchina. Non c'è stato nessun caso. È inutile buttare merda su queste situazioni, che già ne abbiamo tanta. E chiariamo: non sarebbe venuto in panchina non perché non era con noi, ma per rispetto del gruppo".

Qual è la situazione infortuni in generale?

"In settimana abbiamo avuto tanti influenzati a partire da Gud, Mandragora e Sohm. Questa settimana i ragazzi sono stati eccezionali perché abbiamo avuto tanti malati, compreso il sottoscritto. Albert mi ha sorpreso per la continuità nei 90 minuti e alla fine ho cercato di risparmiarlo un pochino. Stamani Dzeko aveva una caviglia gonfia e non era disponibile".

Ci spiega il cambio di fascia da capitano?

"È una scelta che non devo giustificare".

Clicca qui per leggere tutta la conferenza stampa di Paolo Vanoli.