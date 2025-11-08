Ventura e il cambio di De Rossi: "Fake assoluta. Io da solo davanti al plotone"

L'ex commissario tecnico della Nazionale italiana, Giampiero Ventura, è tornato a parlare della sua esperienza azzurra ed in particolare del triste epilogo con lo spareggio per il Mondiale 2018 perso contro la Svezia.

A far discutere fra le tante cose ci fu il famoso caso del cambio respinto da Daniele De Rossi, che inquadrato dalle telecamere sembrò dire allo staff tecnico che forse sarebbe stato più utile inserire degli attaccanti, come Insigne: "Fake assoluta" - spiega Ventura - ", nessuno aveva mai dato una spiegazione prima del mio intervento in tv al Processo. Non fu chiesto a De Rossi di entrare, perciò lui non potè rifiutare nulla".

Nel corso dell'intervista il tecnico fa notare che "ora i playoff sono considerati un traguardo, all’epoca erano un fallimento", inoltre aggiunge una considerazione sulle sue scelte: "Avrei dovuto mollare prima, ma era troppo forte il legame con l’Italia, con l’azzurro, quella maglia è troppo importante". Altro sassolino tolto dalle scarpe quello che riguarda la mancata convocazione di Berardi. Il giocatore era infortunato, ma Ventura lamenta una domanda che al tempo gli era stata posta da un giornalista: "Mi chiedono se avrei convocato Berardi che in quel momento è infortunato. Rispondo che nel 3-5-2 non c’è il suo ruolo ma che una volta passati a quattro l’avrei certamente chiamato. Il giorno dopo, titolone: “Ventura boccia Berardi”. Ho subìto un sacco di scorrettezze".