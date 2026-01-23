TMW
Venturino è arrivato a Roma: "Contento di iniziare questa nuova avventura. Non vedo l'ora"
Con Tommaso Baldanzi che nella serata di ieri è arrivato a Genova e si appresta a diventare un nuovo giocatore del Grifone (QUI i dettagli della trattativa), ha fatto il percorso inverso Lorenzo Venturino, sbarcato questa mattina a Roma. L'ala d'attacco classe 2006, come mostrano le immagini raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb, è appena arrivato nella Capitale, in un'operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.
"Pronto questa nuova avventura? Sì, mi sento pronto e contento. Non vedo l'ora di iniziare" sono state le prima parole dette dal giocatore una volta atterrato a Fiumicino. Venturino ha anche aggiunto di non aver parlato con Gasperini: "Non ancora, no, però sono sicuramente entusiasta".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
