TMW Venturino è arrivato a Roma: "Contento di iniziare questa nuova avventura. Non vedo l'ora"

Con Tommaso Baldanzi che nella serata di ieri è arrivato a Genova e si appresta a diventare un nuovo giocatore del Grifone (QUI i dettagli della trattativa), ha fatto il percorso inverso Lorenzo Venturino, sbarcato questa mattina a Roma. L'ala d'attacco classe 2006, come mostrano le immagini raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb, è appena arrivato nella Capitale, in un'operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.

"Pronto questa nuova avventura? Sì, mi sento pronto e contento. Non vedo l'ora di iniziare" sono state le prima parole dette dal giocatore una volta atterrato a Fiumicino. Venturino ha anche aggiunto di non aver parlato con Gasperini: "Non ancora, no, però sono sicuramente entusiasta".