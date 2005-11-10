Lazio davvero da scudetto? Veron: "Perché, è vietato? Ditemi chi ha fatto meglio"

La Lazio può credere nello scudetto? "Perché è per caso vietato? Ditemi chi, in questo inizio di stagione, nel campionato di Serie A, ha mostrato di avere qualcosa in più della Lazio": questo il pensiero di Juan Sebastian Veron, leggenda del club biancoceleste - oggi presidente dell'Estudiantes de La Plata - che in un'intervista rilasciata a SportWeek assicura di credere al tricolore per la squadra di Gattuso.

Poi ancora: "Vi rispondo io: nessuno. La classifica attuale non è uno scherzo del destino, ma rispecchia i valori mostrati fino a questo momento. Poi qualcosa potrà cambiare, magari subentrerà un po' di stanchezza nelle gambe dei ragazzi di Gattuso, ma le basi su cui è stato costruito il primato sono solide, molto solide".

Lazio, Veron esalta Frattesi

Parlando di singoli, poi, Veron indica in particolare Davide Frattesi fra i giocatori che più lo entusiasmano della Lazio di oggi: "Chi mi entusiasma di più? Se chiudo gli occhi e rifletto un attimo dico che Frattesi, che secondo me era un ottimo centrocampista anche prima di arrivare alla Lazio, sta facendo cose straordinarie. In Italia ci sono pochi elementi con le sue capacità d'inserimento. E poi fa gol, che nel calcio non è mai un dettaglio".