Verona, Belghali: "Abbiamo già dimostrato di fare bene contro le big"
Rafik Belghali, giocatore del Verona, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del calcio d'inizio del match tra gli Scaligeri e l'Inter.
La sfida - "Sarà un match difficile contro una grande squadra, ma abbiamo già dimostrato di poter fare bene in passato contro le big".
