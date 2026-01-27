Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'Udinese approfitta di un Verona a pezzi. Il Bentegodi contesta, Zanetti: "Ci siamo indeboliti"

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 00:53I fatti del giorno
Daniele Najjar

L'Udinese torna a vincere inguaiando ancora di più il Verona, che raccoglie la quinta sconfitta nelle ultime sette gare. Dopo un primo tempo equilibrato, con i gol di Atta (con deviazione di Slotsager) e Orban, nella ripresa gli scaligeri crollano lasciando tanti spazi dietro, sui quali i friulani banchettano e legittimano il successo. Di Zanoli e Davis le reti che consegnano i tre punti a Runjaic. Il pubblico di casa sostiene la squadra, esprimendo però il proprio disappunto dopo il fischio finale, in particolare. Disappunto non solo verso la squadra, ma anche verso la proprietà, dopo la cessione di Giovane e in generale in un mercato che fin qui non è decollato. Contestazione anche fuori dallo stadio, dopo la partita (qui il video).

Orban risponde ad Atta nel primo tempo
Primi venti minuti di sostanziale equilibrio, con ritmi non elevati. Davis scalda i guantoni di un reattivo Perilli, ma era in fuorigioco. Dopo un paio di affondi pericolosi dei padroni di casa, il primo tiro in porta è dell'Udinese, con un destro da fuori area centrale da parte di Ekkelenkamp al 14'. Karlstrom va vicino al bersaglio dai 20 metri, palla fuori. Al 23' l'Udinese passa in vantaggio: Atta cerca un tiro-cross, Slotsager interviene di testa spiazzando di fatto il proprio portiere Perilli ed infilando la propria porta. Reazione immediata del Verona. Dopo nemmeno tre minuti contropiede micidiale della squadra di Zanetti, con Sarr che è bravissimo a servire Orban. Controllo, difesa del pallone e sinistro a superare Okoye per l'attaccante nigeriano. Nel finale di frazione, Zemura calcia sul primo palo, Perilli è attento e reattivo.

Zanoli e Davis, l'Udinese arrotonda
Inizia la ripresa e Sarr ha subito la palla del sorpasso, ma spedisce alto il tiro i controbalzo da dentro l'area. Atta svetta più alto di tutti su un corner dalla sinistra, palla alta. Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Zemura, la palla vaga in area: Zanoli non ci pensa due volte e scarica un bolide d'esterno che si infila quasi all'incrocio: l'Udinese torna in vantaggio al 59'. Atta ha subito la palla del tris: destro sul quale è reattivo Perilli. Ancora Udinese, ancora Atta: Perilli risponde presente. L'Udinese cala il tris al 66'. Atta serve Davis con la difesa del Verona completamente scoperta, l'attaccante scarica un bolide sotto la traversa per l'1-3 dei friulani. Dopo la terza rete il Verona ci prova più con la voglia che con le idee, ma crea davvero poco, rischiando anche il quarto gol.

Verona, Zanetti: "Sarebbe troppo facile abbandonare la barca"
Queste le parole di Zanetti in conferenza stampa: "In questo momento tocca a me metterci la faccia. Permettetemi un pensiero ai tifosi, si meritano qualcosa di diverso da quello che facciamo tutti quanti. Oggi abbiamo perso meritatamente. C'è stata una differenza fisica e tecnica che si è visto a lungo andare nella partita, avevamo in campo troppi giocatori che non erano in campo da troppo tempo. Nel primo tempo abbiamo reagito all'ennesimo gol su deviazione. Poi in realtà non abbiamo avuto la forza di riprendere questa partita. Siamo in una condizione emotiva difficile, non possiamo negarlo, per tanti motivi. In questo momento sarebbe facile per me prendere tutti gli alibi possibili, ma non fa parte del mio carattere, mi porto a casa la dignità lottando sempre. Senza crearmi alibi che comunque sono evidenti e che forse dovrei prendermi per salvare me stesso. Non lo voglio fare. Penso che oggi la squadra potesse fare anche qualcosa in più. Volevo solamente concentrarmi su quello che è successo in campo, su quello che succede fuori chiaramente penso che sia giusto che non sia io a metterci la faccia. Ci metto sempre la faccia su quello che è il campo e in questo momento provo una delusione infinita per i nostri tifosi, che ci hanno aiutato anche oggi, cosa gli vuoi dire?. Comprendo il loro stato d'animo, è anche il nostro. Non fa parte di me gettare la spugna, nascondermi. Finché me lo permetteranno lotterò i miei giocatori, il mio direttore sportivo e soprattutto per i tifosi".

A Sky ha poi spiegato sul mercato: "La logica non sono io a deciderla, io porto a casa la dignità la porto a casa dando tutto quello che ho in mezzo a mille difficoltà, inutile raccontare bugie. Cerco di fare al massimo il mio mestiere, le situazioni vanno accettate, non dipendono da me. La linea della società è chiara, ma ci siamo indeboliti, è un dato di fatto. Non voglio alibi però, voglio solo che i miei giocatori, come me, diano il massimo".

Udinese, Runjaic: "Vittoria meritata"
Così il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, in conferenza stampa: "Sono molto felice per la squadra, una prestazione di buon livello dall'inizio. Possiamo giocare meglio, ma non era facile soprattutto nel primo tempo, il Verona è una squadra che si difende bene, agisce bene in contropiede. Ma abbiamo saputo controllare la gara, giocando con più determinazione e in certi momenti con ottima qualità. Una vittoria meritata e molto importante. Sono felice per squadra e tifosi, era un derby e vincere qui non era facile".

