Verona-Genoa, le formazioni ufficiali: De Rossi con Colombo ed Ekuban, Messias mezzala
Alle 12.30 allo stadio Bentegodi si apre la domenica di Serie A: in campo Verona e Genoa. L'Hellas vuole capire se davvero il discorso salvezza si può riaprire, il Grifone per contro vuole chiudere la pratica, visto che con una vittoria oggi si porterebbe a quota 33 punti. Sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida.
Fra le fila dei gialloblu spazio a Valentini in difesa, così da permettere a Frese di giocare come quinto di centrocampo, data l'assenza di Bradaric dell'ultimo minuto. Belghali parte dalla panchina, a destra c'è Oyegoke, con Orban e Bowie confermati in attacco. La mediana è la stessa di Bologna, con Akpa-Apro, Gagliardini ed Harroui, in difesa confermato Edmundsson al centro, con Nelsson braccetto di destra, davanti a Montipò.
Dall'altra parte De Rossi sceglie la coppia Colombo-Ekuban in avanti, con Vitinha inizialmente fuori. Messias riproposto in versione mezzala, con Malinovskyi e Frendrup. Sugli esterni tocca ad Ellertsson e Sabelli. Davanti a Bijlow ci sono Marcandalli, Ostigard e Vasquez.
Le formazioni ufficiali
Hellas Verona(3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban
A disposizione: Perilli, Toniolo, Belghali, Sarr, Suslov, Lirola, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, De Battisti, Al Musrati
Allenatore: Paolo Sammarco.
Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Ellertsson; Colombo, Ekuban
A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, Amorin, Baldanzi, Vitinha, Zatterstrom, Norton-Cuffy, Ekhator, Otoa, Cornet, Lafont
Allenatore: Daniele De Rossi.
Arbitro: Matteo Marchetti (Sez. AIA di Ostia Lido)
Assistenti: Marco Scatragli (Sez. AIA di Arezzo), Paolo Laudato (Sez. AIA di Taranto)
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.