Zanetti consolida la panchina: "Voci esonero? Già successo. Verona piazza esigente"
Paolo Zanetti, tecnico del Verona, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo il primo successo in questo campionato degli scaligeri con un bel 3-1 all'Atalanta. Il tecnico risponde anche alle voci che vedevano la sua panchina a rischio: "Mi è successo già 3-4 volte. Questo è un club esigente, piazza calda che merita di più come risultati del campo. I tifosi ci hanno però sostenuto dal primo all'ultimo minuto e abbiamo creato un'energia diversa. Il mio obiettivo è di aiutare i ragazzi, non mi interessa parlare della mia situazione personale ma mi interessa elogiare questo gruppo che lavora sodo".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
