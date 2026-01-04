Verona, il ds Sogliano traccia il mercato: "Vogliamo giocatori motivati a dare tutto"

Il direttore sportivo dell'Hellas Verona, Sean Sogliano, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel corso del prepartita della gara che sta per iniziare contro il Torino allo stadio Bentegodi. Di seguito le sue dichiarazioni.

Che partita vuole oggi? La Fiorentina ha vinto.

"Non so se è un bene o un male, ma ci siamo abituati, negli ultimi anni ci siamo salvati all'ultima giornata e quindi sappiamo che è difficile. Nelle ultime tre partite abbiamo fatto sei punti contro Atalanta e Fiorentina, non è facile. Abbiamo perso con il Milan, che però gioca un altro campionato. La Fiorentina ha vinto? Ma chi pensava che la Fiorentina sarebbe stata in fondo alla classifica? Nessuno. Noi dovremo ancora una volta pensare a noi stessi e non a cosa succede. Contro il Torino è difficile, anche loro vogliono andare avanti in classifica, dobbiamo lottare".

Che mercato sarà per il Verona a gennaio? Si è parlato anche di Baldanzi, è arrivato Borghi.

"Ogni anno è sempre più difficile. Anche nei mercati di gennaio per esigenze del club abbiamo venduto giocatori per noi forti che incidevano tanto. Abbiamo cercato di sostituirli ogni anno. Questo mercato è appena iniziato, la società deciderà come muoversi, sicuramente abbiamo bisogno di giocatori motivati. Se c'è qualcuno che non ha dentro il fuoco dovremo sostituirlo, altrimenti dovremo stringerci e fare il massimo fino alla fine".

Agli inizi della sua carriera prendeva giocatori affermati. Ora ci ha abituati a fare scommesse, spesso vincenti. Cosa è cambiato?

"Normale che tutti noi cambiamo, dipende anche dall'obiettivo che c'è e dalle proprietà con cui lavoriamo. Al Verona sono al quarto anno, ho dovuto trovare giocatori da lanciare e da rivendere. Qualcuno è andato bene, altri meno, io chiedo di dare tutto per la maglia che si indossa. Ogni mercato è sempre più difficile".

Cosa ci dice di Arthur Borghi?

"Lo abbiamo seguito per un paio d'anni. Poi lui ha deciso di andare a scadenza e siamo riusciti a prenderlo. È un 2007, è giovane, deve avere il tempo di crescere, farà la spola fra prima squadra e Primavera. Ma è normale che quando prendi giocatori da un club importante come il Corinthians, sono già abituati a lavorare in un certo modo".