Ko 3-1 nella nebbia a Verona, Corriere della Sera (ed. Bergamo): "Atalanta, la crescita si ferma"
TUTTO mercato WEB
Sconfitta pesante per l'Atalanta. I nerazzurri di Raffaele Palladino sono stati battuti 3-1 dal Verona nell'anticipo del sabato sera. Un passo falso per la Dea che così frena la ripartenza arrivata col nuovo tecnico. Questo il titolo in primo piano dell'edizione bergamasca del Corriere della Sera: "Atalanta, la crescita si ferma: perde 3-1 nella nebbia di Verona".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Le più lette
4 Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Berardi 'veglia' sul Sassuolo ma contro la Fiorentina brillano Volpato e Muharemovic. Ed è già mercato
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile