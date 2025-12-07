L'Hellas batte l'Atalanta, L'Arena in prima pagina: "Gol spettacolo e prima vittoria"
TUTTO mercato WEB
"L'Hellas batte l'Atalanta. Gol spettacolo e prima vittoria". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de L'Arena. Grande successo del Verona che conquista i primi tre punti della stagione. Al "Bentegodi" nella nebbia la squadra di Paolo Zanetti ha superato nettamente l'Atalanta staccando la Fiorentina sempre più ultima in classifica.
Articoli correlati
"Inter, 4 gol per scalare la vetta. Sprofonda la Viola. Risorge l'Hellas". L'apertura de Il Gazzettino
Altre notizie Rassegna stampa
"Inter, 4 gol per scalare la vetta. Sprofonda la Viola. Risorge l'Hellas". L'apertura de Il Gazzettino
Editoriale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Le più lette
3 Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile