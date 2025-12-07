Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'Hellas batte l'Atalanta, L'Arena in prima pagina: "Gol spettacolo e prima vittoria"

L'Hellas batte l'Atalanta, L'Arena in prima pagina: "Gol spettacolo e prima vittoria"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 08:28Rassegna stampa
Andrea Piras

"L'Hellas batte l'Atalanta. Gol spettacolo e prima vittoria". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de L'Arena. Grande successo del Verona che conquista i primi tre punti della stagione. Al "Bentegodi" nella nebbia la squadra di Paolo Zanetti ha superato nettamente l'Atalanta staccando la Fiorentina sempre più ultima in classifica.

