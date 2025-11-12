Verona, l'agente di Giovane ha avuto contatti anche con Roma e Atalanta: il punto

Nell'Hellas Verona di Paolo Zanetti si è messo in mostra in questo primo scorcio di stagione Giovane Santana do Nascimiento, attaccante classe classe 2003. Arrivato a parametro zero dal Corinthians in estate, il giocatore è nel mezzo di un percorso di adattamento e di crescita, che non gli ha impedito però di esaltarsi in alcune gare in particolare, nonostante l'ultima prova poco brillante contro il Lecce. In totale fino a qui a livello numerico ha collezionato tre assist e un gol in campionato, più una rete nella lotteria finale dei calci di rigore, in Coppa Italia contro il Venezia.

Vi abbiamo raccontato dell'interesse da parte di Inter e Milan per il brasiliano, ma oggi in edicola il quotidiano Tuttosport riporta anche di altri club sulle sue tracce.

Stando a quanto si legge infatti il suo procuratore, Giuseppe Riso, avrebbe già parlato di lui con altri club. Oltre ai rossoneri (con Geoffrey Moncada che era presente in tribuna per Como-Verona, giocata il 29 ottobre), ci sarebbero infatti stati contatti anche con l’Atalanta, nell'ottica di pensare ad un possibile erede di Ademola Lookman per il reparto avanzato. Fino ad arrivare alla Roma, a caccia di rinforzi in avanti.

Posto che tutto questo interesse al momento non fa i conti con quella che sarà la posizione del club, che ha in Giovane un giocatore importante per puntare la salvezza e di certo non avrà fretta di liberarsene, soprattutto considerando il suo valore in prospettiva, anche economico.