Ufficiale
Verona, risolto il prestito del difensore spagnolo Unai Nunez. Lo aspetta il Valencia
TUTTO mercato WEB
Unai Núñez saluta l'Hellas Verona con sei mesi d'anticipo. Il difensore spagnolo, che fin qui aveva collezionato 18 presenze e 1355 minuti giocati tra le fila gialloblù, ha infatti risolto il suo prestito per tornare al Celta Vigo. Nelle prossime ore è attesa per lui una nuova avventura, dato che dovrebbe trasferirsi sempre in Spagna, ma stavolta al Valencia.
Il comunicato ufficiale del Verona
"Hellas Verona FC comunica di aver definito con RC Celta la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Unai Núñez. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Unai, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera".
Altre notizie Serie A
Esclusiva TMWGiovane è pronto per il Napoli? Il suo tecnico al Corinthians: "Sì, ma lasciate stare Ronaldo"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile