Ufficiale Verona, risolto il prestito del difensore spagnolo Unai Nunez. Lo aspetta il Valencia

Unai Núñez saluta l'Hellas Verona con sei mesi d'anticipo. Il difensore spagnolo, che fin qui aveva collezionato 18 presenze e 1355 minuti giocati tra le fila gialloblù, ha infatti risolto il suo prestito per tornare al Celta Vigo. Nelle prossime ore è attesa per lui una nuova avventura, dato che dovrebbe trasferirsi sempre in Spagna, ma stavolta al Valencia.

Il comunicato ufficiale del Verona

"Hellas Verona FC comunica di aver definito con RC Celta la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Unai Núñez. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Unai, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera".