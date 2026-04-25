Verona, Sammarco parla chiaro: "Facciamo punti, l'obiettivo è non retrocedere in casa"
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Il mister del Verona Paolo Sammarco ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match casalingo contro il Lecce valido per la 34^ giornata.
Le scelte?
"Sono ragazzi che ci sono mancati e che daranno il loro contributo. Ci aspettiamo tanto da Suslov e da Bella-Kotchap".
Le motivazioni di una squadra dal destino che appare segnato?
"C'è poco da parlare, non facciamo punti da troppo tempo e stasera dobbiamo farli per non retrocedere in casa. I ragazzi lo sanno".
La tifoseria ha sempre fatto sentire il suo sostegno.
"Lo sappiamo, la tifoseria è incredibile e lo dimostra ogni domenica. Speriamo di darle una gioia questa sera".
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