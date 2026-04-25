Verona, Sammarco parla chiaro: "Facciamo punti, l'obiettivo è non retrocedere in casa"

Il mister del Verona Paolo Sammarco ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match casalingo contro il Lecce valido per la 34^ giornata.

Le scelte?

"Sono ragazzi che ci sono mancati e che daranno il loro contributo. Ci aspettiamo tanto da Suslov e da Bella-Kotchap".

Le motivazioni di una squadra dal destino che appare segnato?

"C'è poco da parlare, non facciamo punti da troppo tempo e stasera dobbiamo farli per non retrocedere in casa. I ragazzi lo sanno".

La tifoseria ha sempre fatto sentire il suo sostegno.

"Lo sappiamo, la tifoseria è incredibile e lo dimostra ogni domenica. Speriamo di darle una gioia questa sera".