TMW Verona, Sogliano non lascia ma rinnova: ad un passo il prolungamento fino al 2029

Dopo l'amaro verdetto di ieri sera, con la matematica retrocessione in Serie B, il Verona guarda già al domani e lo fa con una grande certezza da cui ripartire. Una certezza che ha il nome e il cognome di Sean Sogliano. Secondo quanto raccolto da TMW, è in dirittura d'arrivo il prolungamento del contratto del ds gialloblù fino al 2029. Le parti stanno definendo l'accordo: a meno di colpi di scena nei prossimi giorni, presto dovrebbe arrivare la fumata bianca.

'Rifiutato' il salto in una big

Un segnale forte, sia del club che dell'esperto dirigente. Confermando Sogliano, il Verona fa capire che non vuole lasciare nulla la caso nella prossima stagione (che sarà delicata, come da prassi per una squadra appena retrocessa tra i cadetti). Messaggio importante anche dal diretto interessato, che preferisce restare in gialloblù piuttosto che accettare la corte di club che gli avrebbero permesso di restare in Serie A.

In particolare, il suo nome nei giorni scorsi era stato accostato alla Roma. Con l'imminente addio a fine anno di Massara, Sogliano (insieme ad altri candidati tra cui Gianluca Nani, Giovanni Manna e Tony D'Amico) è finito sul taccuino dei Friedkin. La riconoscenza verso l'Hellas, accompagnata dalla proposta di un triennale, lo stanno portando ad optare per il prolungamento con gli scaligeri.