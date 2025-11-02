Verona, Zanetti: "A noi interessano i punti, Gagliardini leader"
TUTTO mercato WEB
Prima del fischio d'inizio del match tra Hellas Verona e Inter, Paolo Zanetti, tecnico dei gialloblù, è intervenuto ai microfoni di Dazn.
Il match di oggi - "Servono tante componenti per fare una buona partita oggi, troviamo una squadra prima in tutti i parametri, tra i top 5 club in Europa, dobbiamo dare tutto.
L'inizio del Verona - "A noi interessano i punti, mediante un'idea vogliamo avere un identità ben chiara, la squadra ha dimostrato potenzialità, non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo".
Gagliardini - "Ha portato tanto, un leader per esperienza e carisma, in un gruppo totalmente straniero, con poca esperienza in Serie A. Anche io con lui mi confronto con un ragazzo che parla la mia stessa lingua".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile