Verso Inter-Milan, quando tornano i nazionali: Lautaro e Leao già in Italia martedì
Inter e Milan stanno già inevitabilmente pensando al derby che verrà disputato domenica 23 novembre, subito dopo la sosta. La Gazzetta dello Sport al suo interno ha analizzato quando torneranno i calciatori impegnati con le nazionali nei rispettivi club di appartenenza. A sorridere sono soprattutto i rossoneri, ma i nerazzurri ritroveranno presto Lautaro Martinez. Di seguito tutti i dettagli:
INTER
Martedì: Barella, Bastoni, Dimarco, Esposito, Frattesi, Lautaro Martinez.
Mercoledì: Sucic, Dumfries, Zielinski.
Giovedì: Akanji, Calhanoglu.
Il programma degli allenamenti dell'Inter
Oggi allenamento pomeridiano
Domani allenamento mattutino
Venerdì allenamento mattutino
Sabato giorno libero
Domenica giorno libero
Lunedì 17 giorno libero
Martedì 18 allenamento pomeridiano
Mercoledì 19 allenamento mattutino
Giovedì 20 allenamento mattutino
Venerdì 21 allenamento mattutino
Sabato 22 allenamento mattutino
MILAN
Martedì: Maignan, Nkunku, Gabbia, Ricci, Pavlovic, Leao.
Mercoledì: Modric, Odogu.
Giovedì: Saelemaekers, De Winter, Athekame, Bartesaghi.
Il programma degli allenamenti del Milan
Oggi allenamento mattutino
Domani allenamento mattutino
Venerdì amichevole contro la Virtus Entella
Sabato giorno libero
Domenica giorno libero
Lunedì 17 giorno libero
Martedì 18 allenamento pomeridiano
Mercoledì 19 allenamento mattutino
Giovedì 20 allenamento mattutino
Venerdì 21 allenamento mattutino
Sabato 22 allenamento mattutino
