Fiorentina-Inter, le formazioni ufficiali: torna Calhanoglu. Vanoli sceglie Ndour e Kean

Tra poco meno di un'ora la Fiorentina scenderà in campo allo Stadio Artemio Franchi contro l'Inter. Vanoli schiera l'ormai consolidato 4-3-3, con la coppia di centrali davanti a De Gea che sarà composta ancora una volta da Pongracic e Ranieri. Ai loro lati Dodo e Gosens, ma la novità grossa è a centrocampo. Insieme a Fagioli e Brescianini, al posto di Mandragora, ci sarà Ndour. In attacco confermatissimo Parisi, in uno splendido momento di forma, che comporrà il tridente con Kean e Gudmundsson. Panchina per Piccoli.

Chivu squalificato risponde con il consueto 3-5-2. Nessuna novità nell'Inter, che ripropone lo stesso undici che aveva impattato 1-1 contro l'Atalanta, eccezion fatta per Calhanoglu, che torna al suo posto e viene preferito a Sucic. Zielinski agirà dunque da mezzala. Davanti ci sono Thuram e Pio Esposito, con Lautaro Martinez ancora assente.

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Brescianini; Parisi, Kean, Gudmundsson. A disposizione: Leonardelli, Christensen, Rugani, Comuzzo, Harrison, Fazzini, Kouadio, Balbo, Fabbian, Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Sucic, Luis Henrique, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Darmian, Spinaccé, Maye. Allenatore: Aleksandar Kolarov (Chivu squalificato).