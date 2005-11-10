Il vice di Luis Enrique: "PSG-Barcellona non è una finale anticipata"

Rafel Pol, vice di Luis Enrique al Paris Saint-Germain, ha parlato a Sky Sport prima della gara con il Barcellona in Champions League: “Non penso sia una finale anticipata, oggi penso debba essere una bella partita. Giochiamo un calcio simile, offensivo. Cerchiamo la vittoria e siamo solo all’inizio di questa stagione di Champions League. Manca ancora tantissimo per la finale”.

Cosa cambia senza Nuno Mendes?

“Si è parlato tantissimo di Lamine Yamal contro Nuno, però per difendere contro il Barcellona e Lamine serve una squadra. Abbiamo bisogno di 11 giocatori”.

Cosa rappresenta il Barcellona per lei e per Luis Enrique?

“Luis è una leggenda del Barça, io ho lavorato tre anni e ho passato un bel periodo lì. Oggi sono avversari e cerchiamo di batterli”.