Vieri: "L'Inter è stata la più forte. Pio Esposito? Ha qualità importanti, ma deve migliorare"

Christian Vieri, ex attaccante dell'Inter, nel corsi di una intervista concessa al Corriere della Sera ha parlato dello Scudetto conquistato ieri dai nerazzurri nella sfida contro il Parma: "L’Inter è stata la più forte quest’anno. E a tratti ha giocato un gran calcio. Tre squadre in corsa, con il Milan secondo a lungo e il Napoli di nuovo competitivo. Comunque bravo Allegri che ha ereditato una squadra lontana dalla vetta, un po’ di sfortuna per Conte".

Per Vieri Chivu è stato bravissimo a rimettere subito la squadra in carreggiata dopo le batoste della scorsa primavera. Non era semplice a livello mentale, ma il tecnico rumeno ha buone idee e ha dimostrato di essere all’altezza di un club simile. Ha personalità e ha dimostrato di mettere in campo una gran gestione del turnover e nessuna paura ad affidarsi ai giovani.

Su Pio Esposito invece dice: "C’è comunque ancora tanta strada da fare, deve migliorare a 360 gradi. Ma le qualità sono importanti".