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Vieri: "L'Inter è stata la più forte. Pio Esposito? Ha qualità importanti, ma deve migliorare"

Vieri: "L'Inter è stata la più forte. Pio Esposito? Ha qualità importanti, ma deve migliorare"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 09:20Serie A
Simone Lorini

Christian Vieri, ex attaccante dell'Inter, nel corsi di una intervista concessa al Corriere della Sera ha parlato dello Scudetto conquistato ieri dai nerazzurri nella sfida contro il Parma: "L’Inter è stata la più forte quest’anno. E a tratti ha giocato un gran calcio. Tre squadre in corsa, con il Milan secondo a lungo e il Napoli di nuovo competitivo. Comunque bravo Allegri che ha ereditato una squadra lontana dalla vetta, un po’ di sfortuna per Conte".

Per Vieri Chivu è stato bravissimo a rimettere subito la squadra in carreggiata dopo le batoste della scorsa primavera. Non era semplice a livello mentale, ma il tecnico rumeno ha buone idee e ha dimostrato di essere all’altezza di un club simile. Ha personalità e ha dimostrato di mettere in campo una gran gestione del turnover e nessuna paura ad affidarsi ai giovani.

Su Pio Esposito invece dice: "C’è comunque ancora tanta strada da fare, deve migliorare a 360 gradi. Ma le qualità sono importanti".

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