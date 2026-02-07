L'inedito rigorista Hojlund, bravo e fortunato al 95': solo Insigne ne calciò uno più tardi

"Devo un pò allenarmi sui rigori, è stata una grande responsabilità. Sono stato fortunato ma sono contento che sia entrata, devo ringraziare Vergara che sta facendo molto bene": così Rasmus Hojlund ha commentato, ai microfoni di DAZN, il calcio di rigore che ha siglato quasi a tempo scaduto, nella sfida vinta dal Napoli contro il Genoa.

"Devo allenarmi un pochino, ma mi piace prendermi la responsabilità", ha poi aggiunto il centravanti, al primo penalty siglato con la maglia azzurra, data l'assenza degli altri tiratori designati.

Il suo gol è arrivato dopo 94 minuti e 35 secondi: come evidenziato dai dati Opta, da quando il Napoli è tornato in Serie A, dunque dal 2007/2008, quello di Rasmus Hojlund è il secondo calcio di rigore più tardivo segnato dagli azzurri nel torneo. Il primo? Quello di Lorenzo Insigne, segnato contro il Cagliari il 5 maggio 2019 (l'italiano lo calciò a 97 minuti e 21 secondi).