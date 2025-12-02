Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Vlahovic out tre mesi: Spalletti si affida a Openda e David contro l’Udinese

© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
La Juventus ha ricevuto il responso che temeva per Dusan Vlahovic. Infatti, come confermato dal club bianconero, DV9 ha riportato una lesione di alto grado: “In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus - Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate”. L’impressione è che Vlahovic possa finire sotto i ferri per risolvere l’infortunio accusato sabato scorso.

Spalletti presenta la sfida contro l’Udinese.
Luciano Spalletti, ieri, ha presentato la gara contro l’Udinese di Coppa Italia e ha svelato che farà qualche cambio di formazione: “Dobbiamo aspettarci un po’ di cambi, perché sono passate poche ore e abbiamo fatto fatica a livello mentale, fisico. Tutto il gruppo sta lavorando nella maniera giusta perciò tutti si meritano spazio”. Il tecnico di Certaldo si è poi soffermato sull’infortunio occorso a Dusan Vlahovic: “Per quanto riguarda i tempi precisi bisogna parlare con i medici, perchè sono loro che sanno le cose. Secondo me starà fermo 2/3 mesi. Il calcio in generale è un pallone che gira e che ruzzola occasioni di continuo. Nel suo rotolarsi il pallone mette a disposizione occasioni, tutto sta nel saperle cogliere, saperle vedere e quindi è possibile tutto, ma io preferivo avere Vlahovic a disposizione perchè era molto concentrato a far bene e dentro la squadra”. Spalletti ha anche aggiunto che la Juventus ci tiene molto alla Coppa Italia: “Ha svelato un segreto, ora lo sanno tutti. Perchè, gli altri cosa pensano di fare? Lo stesso che vogliamo fare noi. Bisogna vincere delle partite importanti, se si fa cumulo di fatica negli stessi giocatori si fa fatica a vincere, bisogna essere belli e vincenti. Possibilmente anche belli, anche qui c’è un pubblico dal palato fine. L’altra sera sono rientrato nello spogliatoio e mi sono divertito a fare un po’ di casino con i calciatori. Vincere non basta, c’è l’esigenza di giocare anche bene, di essere belli. E cercheremo di fare tutte e due, ma intanto iniziamo a vincere le partite. Domani facciamo una formazione per vincere la partita, non per essere compresi sulle scelte che facciamo. Domani sarà una partita molto difficile si è visto anche qualche settimana fa quando i ragazzi sono stati bravi a vincere”.

Diversi cambi di formazione.
Uno dei giocatori che stasera potrebbe giocare dal primo minuto è Fabio Miretti, proprio di lui ha parlato anche Luciano Spalletti: “Miretti è un calciatore che sa fare molte cose. Un professionista eccezionale, una persona seria. Si può usare persona e non ragazzo, è già grande come testa. Ha i tempi delle giocate, del calcio, perché poi bisogna essere bravi a quando tenere un tocco in più, quando levarsela dai piedi senza toccarla e poi la personalità di andare a creare l’imprevisto dal previsto. Quello bravo sa creare l’imprevisto e lui lo sa fare. E’ dentro la soluzione del regista che ogni tanto inventa qualcosa. A lui ha fatto bene giocare in un ruolo diverso quando era in prestito e ha visto il pallone da prospettive diverse, questo gli è servito. Penso il suo ruolo sia mediano centrocampista. Ma il fatto che si sappia adattare è una cosa che può dare un aiuto alla squadra”. La Juventus, da oggi, entrerà nella fase calda della stagione visto che stasera ci sarà il match di Coppa Italia contro l’Udinese. Luciano Spalletti appare orientato a puntare sul 3-5-2. In porta ci sarà Di Gregorio, vista l’assenza di Perin a causa di un problema fisico. In difesa Gatti è pronto a rientrare dal primo minuto, completando il reparto con Cabal e uno tra Kalulu e Kelly, con entrambi che saranno valutati nell’ultima rifinitura. Sulle corsie laterali non ci sarà spazio per novità: a destra toccherà a Cambiaso, mentre a sinistra Kostic conserverà il posto grazie alle sue qualità di spinta. Nel cuore del centrocampo agiranno Thuram, Miretti e Koopmeiners. L’olandese, dopo circa un mese in cui ha giocato in difesa, tornerà in mediana. In attacco ci sarà un po’ di riposo per Conceicao e Yildiz e dunque Spalletti si affiderà a Openda e David.

