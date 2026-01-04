Voci di un interesse del Galatasaray su Frattesi. L'Inter attende sviluppi

Davide Frattesi è uno dei nomi più gettonati in casa Inter in questo mese di gennaio. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, sul calciatore ci sarebbe l'interesse del Galatasaray, che avrebbe offerto ai nerazzurri 5 milioni di euro per il prestito del classe '99 più altri 30 per l'obbligo di riscatto. Una proposta importante, che però il club di Viale della Liberazione non ha ancora accettato.

Il motivo è da ricercare nelle condizioni necessarie affinché diventi obbligatorio l'acquisto del centrocampista da parte dei turchi. Le due società stanno infatti dialogando sul numero di presenze a cui far scattare l'opzione, ma non hanno ancora trovato un accordo. Il calciatore sta riflettendo, anche perché ha bisogno di giocare e lo stipendio messo sul piatto dalla squadra di Istanbul è (quasi) da top player.

Il Galatasaray garantirebbe a Frattesi 4,5-5 milioni di euro annui, ingaggio che in Serie A nessuno riesce a permettersi, soprattutto con un'operazione nel mercato invernale. Da capire ora se Chivu lo utilizzerà questa sera contro il Bologna perché, con il mercato che incombe, è probabile che l'Inter decida di non prendersi rischi. In fondo rischiare di dilapidare un tesoretto di questo tipo per un infortunio potrebbe davvero essere avventato.