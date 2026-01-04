Inter, il Galatasaray smentisce l'interesse per Frattesi. Okan Buruk: "Nessun contatto con lui"

Arriva la smentita ufficiale sulle voci di mercato che nelle ultime ore hanno accostato Davide Frattesi al Galatasaray. A prendere posizione è stato direttamente Okan Buruk, allenatore del club turco, che ha negato qualsiasi contatto con il centrocampista dell’Inter dopo le indiscrezioni circolate in giornata su una presunta trattativa tra i due club.

Intervenuto ai microfoni di A Spor, Buruk ha voluto chiarire la situazione respingendo le voci: "Più riesci a tenere nascosto un trasferimento, più è importante, ma purtroppo nel nostro Paese è molto difficile farlo. Naturalmente escono notizie sui giocatori che ci interessano, ma ne escono anche su giocatori che in realtà non ci interessano affatto. Per esempio oggi sono uscite notizie su Frattesi: non abbiamo avuto alcun contatto con lui. È un giocatore molto importante, molto valido, che apprezzo molto, ma non c’è stato nessun colloquio, nessun tentativo da parte nostra. In realtà, al momento, un giocatore con quel profilo non è nemmeno la nostra priorità assoluta".