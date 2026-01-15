Vuoto a centrocampo, la Lazio insegue Rodrigo Mendoza ma c'è la fila. Il prezzo dell'Elche

Lazio, rinforzi cercasi. Il leitmotiv in casa biancoceleste è questo, dal momento che in estate il mercato è stato bloccato e Maurizio Sarri si è ritrovato spesso e volentieri nei guai con una rosa corta e piena zeppa di infortunati lungo la prima metà di stagione. E allora con Toth sfumato, per tappare il buco di Guendouzi il direttore sportivo Fabiani starebbe pensando ad un nome su tutti.

Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, Rodrigo Mendoza dell’Elche: mezzala spagnola di 20 anni, di "proprietà" della scuderia di Pedraza, il terzino del Villarreal prenotato per giugno. Non ci sono solo gli occhi della Lazio sul giocatore, in scadenza nel 2028: in Spagna la risonanza del nome è ben definita. Dalla trafila nelle under spagnole fino all'U21, poi le 13 presenze e un gol nella Liga. Con un gol e un assist in 3 apparizioni in Coppa del Re.

È un trequartista e non un recuperatore di palloni, ha una valutazione di 20 milioni. Prezzo del cartellino molto elevato, ma dal gradimento forte da parte di diversi club d'élite e Rodrigo Mendoza spinge appositamente per spiccare il volo altrove. La strategia del presidente Lotito è chiara: stando a quanto riportato dal quotidiano romano, vorrebbe monetizzare da qualche uscita per fiondarsi sullo spagnolo. Nel mirino c'è Belahyane, grazie al quale potrebbe essere reinvestito il suo ricavato. Occhio al possibile intreccio di mercato con il Bologna per Fabbian, nome fissato da Sarri.