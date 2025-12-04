Arsenal a caccia di giovani talenti: occhi sul gioiellino dell'Elche Rodrigo Mendoza

Continua il mercato improntati ai giovani in casa Arsenal. Il gruppo di scout che fa capo ad Andrea Berta sta monitorando da vicino il centrocampista dell'Elche, Rodrigo Mendoza. Il 20enne è tra la vasta lista di giovani promettenti che il club londinese sta seguendo in tutta Europa. Mendoza sta impressionando in LaLiga in questa stagione, dove ha segnato una rete, e all'inizio di quest'anno ha anche debuttato con la Nazionale spagnola Under 21.

Nonostante sia ben fornito nel reparto avanzato, l'Arsenal continua a essere accostato a esterni sinistri. Sky Germany da qualche giorno riporta che l'Arsenal è tra i club che tengono d'occhio Jean-Mattéo Bahoya, un 20enne dell'Eintracht Francoforte e nazionale francese Under 21. Tuttavia, Sky Sports News ha evidenziato questa settimana — nel contesto dei rumours su Antoine Semenyo del Bournemouth — che l'Arsenal ha già cinque giocatori in grado di coprire il ruolo di esterno sinistro.