Ufficiale Atletico Madrid, arriva Rodrigo Mendoza dall'Elche: ha firmato per cinque anni e mezzo

Nuovo arrivo in casa Atletico Madrid, che ha dato il benvenuto a Rodrigo Mendoza, preso dall'Elche: "L'Atlético de Madrid e l'Elche Club de Fútbol hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Rodrigo Mendoza. Il talento originario di Murcia ha legato il suo futuro ai colori biancorossi firmando un contratto di cinque anni e mezzo, con scadenza fissata al 30 giugno 2031.

Nato il 15 marzo 2005 a Molina de Segura, Mendoza è approdato nel vivaio dell'Elche nel 2019, bruciando le tappe fino al debutto in prima squadra avvenuto nel novembre 2022 in Copa del Rey. Da quel momento, il giovane centrocampista ha collezionato ben 71 presenze ufficiali, impreziosite da 6 reti e 3 assist, diventando uno dei profili più interessanti del panorama spagnolo.

Il talento cristallino di Mendoza è stato confermato anche dal suo percorso con le selezioni giovanili della Spagna: il calciatore ha infatti vestito le maglie delle diverse categorie delle Furie Rosse fino ad approdare all'Under 21, con la quale vanta già 4 apparizioni. Benvenuto nella famiglia dei Colchoneros, Rodrigo!"