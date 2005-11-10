Woltemade riporta la Juventus sulla parità: il tedesco sigla il rigore del 2-2 col Rennes
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Dimitri Conti
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Oggi alle 20:12Serie A
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22.10.2026 20:12Serie A
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A metà secondo tempo torna in partita la Juventus, che dopo aver subito gol da rigore ne segna uno sfruttando il tiro dagli undici metri. Il 2-2 contro il Rennes lo segna al 67' Woltemade, che tira centrale e basso, riuscendo a battere Samba che si era buttato alla propria sinistra. Il rigore è stato fischiato per una mano dell'ex romanista Reynolds su un colpo di testa del subentrato Nico Gonzalez.
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