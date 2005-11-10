Juventus, Woltemade titolare: "Con Kolo Muani mi trovo bene, è un ottimo attaccante"

L'attaccante della Juventus Nick Woltemade ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Europa League contro il Rennes.

Prima volta per te e Kolo titolari: è la scelta giusta?

"Non sono io l'allenatore, è lui che sceglie. Sono contento di partire titolare e con Kolo, ottimo attaccante, mi trovo bene".

Kolo punto di riferimento e tu gli giri attorno o il contrario?

"Vedremo come andranno le cose. Decide l'allenatore, ma la prima cosa è disputare una buona partita qui in casa. Vogliamo giocare bene con e senza palla, poi vedremo come giocheremo io e Kolo".

Che tipo di Juventus ci possiamo aspettare questa sera?

"Dobbiamo fare meglio rispetto all'ultima partita. La cosa bella del calcio è che puoi subito recuperare, abbiamo qualità e vogliamo giocare tutti bene insieme e ad alti ritmi".