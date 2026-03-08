L'Inter per l'ultimo allungo, ma il Milan ci crede. Il QS in taglio alto: "Derby verità"

Il derby di Milano tra Milan e Inter, in programma questa sera alle 20:45, è il tema principale della prima pagina odierna del QS. Una sfida pesantissima anche in ottica scudetto, considerando i dieci punti di vantaggio con cui i nerazzurri guidano sui rossoneri. Alla vigilia della partita, Massimiliano Allegri ha parlato con prudenza, ricordando come l’obiettivo principale del Milan resti la qualificazione alla Champions League: "Nel calcio può succedere di tutto. Pensiamo prima alla partita di domani. Non so se lo scudetto possa riaprirsi, ma a noi servono ancora cinque vittorie per la Champions: se vinciamo, ne mancherà una in meno".

Dall’altra parte, Cristian Chivu ha chiesto alla sua squadra di scendere in campo con il giusto atteggiamento, senza lasciarsi influenzare dai precedenti: "Mi aspetto una squadra determinata e convinta, senza guardare alle statistiche recenti dei derby". L’Inter, però, potrebbe arrivare alla partita con qualche problema in attacco. Lautaro Martínez è fermo per infortunio e anche Marcus Thuram ha fatto preoccupare alla vigilia a causa di un po’ di febbre.

Spazio anche alle gare andate in scena ieri, in particolare alla vittoria della Juventus per 4-0 allo Stadium contro il Pisa. Ai bianconeri basta un super secondo tempo per affondare i toscani sotto i colpi di Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga.