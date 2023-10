Zaniolo torna a Birmingham e ribadisce: "Mai scommesso". E l'Aston Villa gli crede

Sono ore concitate e di grande tensione quelle che sta vivendo Nicolò Zaniolo, che dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale ieri ha fatto ritorno a Birmingham, dove oggi si allenerà con il suo Aston Villa. È abituato alle bufere mediatiche Nicolò, che nei suoi anni a Roma ha spesso conquistato le pagine dei quotidiani non solo per le sue giocate in campo, ma la situazione in cui è coinvolto ora non ha precedenti e rischia di minarne la serenità.

Niente scommesse, solo black jack

Come scrive la Gazzetta dello Sport, Zaniolo ha ribadito la sua estraneità al mondo delle scommesse. "Non lo faccio, men che meno sul calcio", avrebbe detto a famiglia e agente. Zaniolo ha ammesso di aver puntato su poker e black jack su piattaforme illegali, ma mai su partite, tantomeno sulla Roma. E in questa brutta vicenda le ultime notizie provano a coinvolgere anche la madre dell'attaccante dell'Aston Villa, Francesca Costa, chiamata in causa da Fabrizio Corona, ma che al momento non risulta indagata.

L'Aston Villa sta con Zaniolo, se la sua versione sarà confermata

Tra le tante chiamate che Nicolò ha dovuto fare c'è stata anche quella con il direttore sportivo dei Villans, quel Monchi che Zaniolo conosce dai tempi della Roma. "Se le cose stanno come dici, non c'è problema. Ora pensa ad allenarti bene perché dobbiamo vincere la prossima partita", avrebbe detto il manager spagnolo, tranquillizzando Zaniolo. Ufficialmente il club inglese tace e segue gli sviluppi, ma se la versione del calciatore sarà confermata ecco che non ci sarebbero risvolti, quantomeno sul piano sportivo.